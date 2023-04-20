За спасение придется платить. Дмитрий Садовников рассказал об опасностях охоты в период паводка

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

С 20 апреля в Якутии стартует охотничий сезон, который совпадает с началом вскрытия рек ото льда. В правительстве республики предостерегают охотников от опасных вылазок во время ледохода.

О том, каким будет паводок и как власти региона готовятся к нему, читайте по ссылке.

Каждый год во время половодья в соцсетях встречается призыв о спасении охотников. Людей относит на льдинах, либо стремительные реки отрезают им путь к большой земле.

Для спасения человеческих жизней республика тратит немалые средства, но в 2022 году в Якутии изменился подход к таким ситуациям.

– Я бы хотел попросить, чтобы наши охотники не искали приключений на островах больших рек. С прошлого года мы предъявляем счета за оказание услуг по вывозу людей. Это не шутки, час лета вертолета – это огромные деньги. Хотелось бы донести это до охотников. Не подвергайте себя опасности, – подчеркнул вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников.

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