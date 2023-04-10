«Возникли сложности». Ремонту проспекта Ленина в Якутске мешают торговые объекты, заборы, гаражи

Фото: мэрия Якутска

На выходных глава Якутска провел выездное рабочее совещание и осмотрел, как проходит ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Хабарова до Красноярова.

По данным МКУ «Главстрой», есть затруднения с земельными участками, на которых расположены торговые объекты, павильоны, металлические заборы, гаражи. Они мешают строительным работам, а также обустройству велодорожек, тротуара и озеленению.

Кроме того, объекты затрудняют нормальное движение потока пеших людей на пешеходном переходе. При инспектировании также установлены случаи самовольного захвата земельного участка застройщиками.

Фото: мэрия Якутска

– Возникли сложности с несколькими земельными участками, прилегающими к улице – они попадают в зону благоустройства и тротуаров, заходят за красные линии. По большинству из них вопросы принципиально решили на месте, обсудили с собственниками, по остальным – в ближайшие дни, – прокомментировал Григорьев.

Например, на участке от улицы Строда до Чепалова по нечетной стороне проспекта Ленина расположены земельные участки с металлическим забором, которые мешают обустройству тротуара и велодорожки. На участке от улицы Дежнева до Строда по нечетной стороне проспекта Ленина расположен бетонный забор, также мешающий строительству тротуара.

А ведь с 1 июня уже должны начаться работы по обустройству велодорожек, тротуаров и озеленению. Григорьев дал поручения структурным подразделениям Окружной администрации принять действенные меры.

В свою очередь Минтранс Якутии сообщает, что к дорожным работам на участке от Кулаковского до Красноярова приступили 10 марта, параллельно на данном участке будут проведены работы по выносу газовых сетей, кабельных сетей, сетей связи и канализационных сетей.

– Эти виды работ планируется завершить в срок до 31 мая. По их завершению будут обустроены тротуары, велосипедные дорожки, установлены опоры наружного освещения, лотков водоотведения, проведены «зелёные зоны. В августе-сентябре текущего года по плану будет асфальтирование. В целом, ремонтные работы идут без отставаний от графика, – говорится в сообщении.

Напомним, что ремонт самой главной дороги – проспекта Ленина завершится к концу сентября. Работы на нем начались осенью 2021 года. Всего отремонтируют 2 км 946 м от улицы Хабарова до Красноярова.

В этом году ремонтируют два участка дороги от улицы Кулаковского до улицы Красноярова (работы будут проводиться до конца мая) и от здания ЛОРП в сторону ул. Хабарова.

Подрядчик устранит дефекты по верхнему слою асфальта на перекрестке проспекта Ленина в рамках своих гарантийных обязательств без общего перекрытия проспекта. К концу сентября перекресток будет преображен полностью. Проспект полностью перекрываться не будет, а будут перекрыты ремонтируемые участки на полосах.

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