В Якутске дорожные работы на проспекте Ленина возобновятся в марте

Фото: KP.RU

В этом году реконструкция на проспекте Ленина возобновится в марте. Кроме запланированных работ второго этапа капремонта, дорожникам предстоит исправлять дефекты на уже уложенном асфальте, об этом сообщил замглавы ЯкутскаАнтон Алексеенко.

В 2022 году завершился первый этап капремонта главной улицы города. Всего было уложено порядка 27 тысяч кв. м. асфальта. В декабре проверка МКУ «Главстрой» выявила изъяны на нескольких отремонтированных участках. В 2023 году генподрядчику ООО «Дорстрой» предстоит исправить огехи.

Фото: KP.RU

– Есть определенный объем нареканий по качеству финишных слоев асфальтобетона. Результаты ряда испытаний подтверждают недостаточное качество асфальтобетонной смеси. Есть дефекты в виде продольных и поперечных трещин и локальные провалы. Для того, чтобы иметь полную картину, подрядчик должен провести дополнительные испытания. Мы договорились, что это будет сделано 2 независимыми лабораториями, – отметил Антон Алексеенко.

По данным мэрии, уже проверено около 6 тысяч кв.м. дорожного покрытия. Предстоит изучить качество еще 21 тысячи кв .м. После этого можно будет сделать вывод о каждом отремонтированном участке. Все затраты по проведению новых испытаний берет на себя подрядчик.

– Мы никогда не отказывались от своих гарантийных обязательств. Естественно, будем выполнять. Дополнительные работы будут вестись параллельно второму этапу ремонта проспекта. Это и не повлияет на общие сроки полной сдачи объекта в этом году, – сказал представитель «Дорстрой» Виктор Хабовец.

Фото: KP.RU

Пробы и испытания будут проведены в течение марта. После этого станет понятно, в каких объемах требуется демонтаж и укладка нового асфальтобетона. По словам Алексеенко, речь идет не о маленьких участках в 2-3 метра, а о крупных закладках асфальта в 100-200 метров.

– Проспект не превратится в шахматное полотно. Мы будем менять слои крупными полосами, если это подтвердится лабораторными исследованиями, – добавил он.

Напомним, второй этап реконструкции проспекта Ленина включает работу на участках от площади Орджоникидзе до улицы Хабарова и от Кулаковского до Красноярова. Планируются перекрытие движения в сторону Красноярова, согласованный с ГИБДД. Администрация города позже опубликует разработанные объездные маршруты.

Полностью завершится капитальный ремонт проспекта Ленина 31 октября 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Главстрой»: Все дефекты на проспекте Ленина подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств (подробнее)