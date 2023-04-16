«Няня-чудовище» из Якутска дала интервью федеральному каналу НТВ

Фото: скриншот трейлера телепередачи

33-летняя няня из Якутска Лилия С., которую подозревают в истязании детей, находящихся в беспомощном состоянии, дала интервью федеральному каналу НТВ в качестве героини телепрограммы «Человек в праве с Андреем Куницыным».

Выпуск называется «Осторожно, злая няня» и посвящен проблеме подбора нянь в семью. «Как уберечь детей от садисток и отличить хорошую няню от изверга?», — говорится в описании телепередачи.

Трейлер анонса выпуска опубликован на официальном сайте канала, показать передачу планируется сегодня, 16 апреля в 15.20 по якутскому времени.

Напомним, о няне-изверге стало известно в январе этого года, когда в сеть попало видео ее жестокого обращения с детьми. Лилия С., разлегшись на кровати, орала на двухлетнего малыша, била и обзывала его нецензурными словами. Мать мальчиков подала на няню заявление в полицию, позже выяснилось, что от ее действий пострадали дети из нескольких семей.

На Лилию С. было заведено уголовное дело об истязании лиц в беспомощном состоянии, также следователи ищут и другие семьи, чьи дети пострадали от «няни-чудовища».

Няня не стала отрицать обвинения, признала вину и ее отпустили под подписку о невыезде. Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Рассмотрение дела назначено на 24 апреля.

Однако в трейлере телепередачи показано, что Лилия С. не унывает и рассчитывает отделаться условным сроком. Также в интервью она расскажет, чем планирует заниматься дальше.

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