«А ты не ной!». В Якутии издевательства няни над детьми попали на скрытую камеру

Фото: скриншот видео

В соцсетях Якутии распространяется шокирующее видео, как приглашенная няня обращается с двумя маленькими подопечными. Как удалось выяснить изданию SakhaDay, запись была сделана на скрытую камеру, когда мама мальчиков заподозрила неладное.

На видеозаписи няня, разлегшись на кровати, орет на двухлетнего малыша, обзывает его нецензурными словами.

«Сюда иди! Бего-о-ом!», — кричит женщина, потом грубо вырывает у него шнур или зарядник от телефона, который ребенок обвил вокруг шеи, потом лупит его и приказывает четырехлетнему старшему мальчику убрать шнур на место.

Испуганный ребенок быстро выполняет приказ, а малыш остается горько рыдать.

«А ты не ной! Что случилось, не плачь!», — издевательски говорит ему няня.

Как рассказала изданию мать мальчиков Светлана, впервые она пригласила новую няню, Лилию С., 9 января. Шокирующая запись была сделана 21 января. По словам матери, за неполные две недели поведение детей сильно изменилось, они стали напуганными и плаксивыми.

«Младший сын раньше спокойно снимал шортики и садился на горшок, а теперь просто не успевает и описывается на ходу. Я заметила, что у моих детей сильно изменилось поведение, появилась плаксивость. Обычно старший очень общительный, но на вопрос, обижала ли няня, молчал как партизан. Хотя Лилия работала два через два, за короткое время мальчики стали травмированные», — говорит Светлана.

Няня Лилия С. Фото: соцсети

Тогда было принято решение купить скрытую камеру, и то, что мать мальчиков увидела на ней, ввергло ее в шок.

«У мальчиков есть на теле маленькие синяки и царапины. Я предполагаю, что их могла нанести Лилия. Но также знаю, что мальчики хорошо дерутся между собой. В их возрасте маленькие синяки заживают быстро», — отметила мама.

В итоге женщина написала на няню заявление в полицию, а мальчики пройдут медосвидетельствование. Но Светлана боится, что дело могут замять, поскольку из доказательств у нее есть только запись на скрытую камеру.

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