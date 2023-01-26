Няня-чудовище: 33-летняя женщина сломала психику нескольким детям из разных семей в Якутске

Фото: соцсети

Черным кошмаром прошла 33-летняя Лилия С. по нескольким семьям в Якутске. Везде она оставила глубокую травму в психике детей.

Сразу несколько семей отозвались после публикации видео, где жестокая няня, развалившись в кровати, страшно вопит и бьет двухлетнего напуганного малыша. В женщине на видео все они узнали свою бывшую няню.

«Она была моей подругой»

Виктория (имя изменено) рассказала «КП — Якутия», что раньше Лилия была ее подругой. Она знала, что та подрабатывает няней. И как-то раз, когда муж был в командировке, Виктория попросила приятельницу посидеть с ее двухлетней дочкой, пока она бегает по делам.

«Когда я приехала домой, меня встретила соседка. Говорит: ты в курсе, что она твоего ребенка избивает и орет на нее?» — поделилась женщина.

Но ей было трудно поверить в это: как-никак подружка же, может, соседка ошиблась?

Виктория няне не платила, та сидела чисто по дружбе. Всего она просила присмотреть за ребенком два раза. Но успела заметить, что по возвращении дочка встречает ее страшно напуганная. Девочка уже умела говорить, но маме ничего не рассказывала. А пожаловалась она папе, когда он вернулся из командировки.

Видимо, маленькая девочка пыталась защитить свою мать. Наверно, думала, что если скажет маме, большая страшная тетя побьет и ее. А нежная и добрая мама не сможет победить эту злую няню. А вот папа, папа сильный. Он может все. Он всех защитит.

Когда отец семейства узнал всю правду, он встретился с Лилией и пригрозил ей расправой, если она еще раз приблизится к ребенку. Та все отрицала.

Семья оборвала все концы с женщиной. И к большой радости девочки, страшная тетя ушла из ее жизни. Это было летом 2021 года.

В соцсети выдавала чужого ребенка за своего

Также стало известно, что Лилия С. выдавала в соцсети чужую жизнь за свою.

Некая женщина пожаловалась, что няня украла фотографии ее ребенка со страницы в соцсети и разместила на своей, якобы это ее семья.

«Это мои фото и мой ребенок. Она скачала их у меня и загрузила себе. А сейчас вся Якутия думает, что это ее ребенок. И, наверно, не только Якутия», — написала возмущенная женщина в ватсап-группе нянь.

Опустошала холодильник, воровала и снимала тиктоки в квартире с ребенком

Еще две якутянки обратились с жалобой в SakhaDay.

У одной из них Лилия С. присматривала за сыном 4-5 месяцев, с конца 2021 года до весны 2022 года. Сперва няня казалась образцовой. Но потом клиентка заметила, что у нее опустошается холодильник, пропадают вещи, а ребенок устраивает истерики.

В семье живет собака — Моди. Пес и няня невзлюбили друг друга. Сейчас женщина понимает, что верная собака пыталась защитить своего маленького хозяина от страшного монстра, каким она видела Лилию.

После увольнения женщина узнала, что няня еще и снимала тиктоки в ее квартире и с ее сыном.

У другой пострадавшей Лилия С. проработала около двух месяцев летом 2022 года. Надежде (имя изменено) няню порекомендовала как опытную гувернантку со стажем больше 10 лет бывшая коллега — мама Лилии.

После этой няни 1,5-годовалая девочка, которая как раз начинала говорить, замолчала. Поймали орущую на кроху женщину соседи: записали на диктофон через стенку, так громко она вопила. Когда Надежда вопросила мать Лилии, та ответила: «Не нравится, не зовите!»

Сколько лет проработала няней Лилия С. и скольким детям она успела за это время сломать психику, предстоит узнать следствию. Женщину задержали.

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