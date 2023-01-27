Признала вину и раскаялась. Жестокую няню в Якутске отпустили под подписку о невыезде

Фото: СУ СК России по Якутии

В Якутске «жестокую няню», как прозвали в Сети Лилию С., отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет Sakhaday.

Напомним, что против няни, которая истязала детей, за которыми должна была присматривать, заведено уголовное дело. Резонансная история накануне облетела СМИ и соцсети – женщина издевалась над детьми в нескольких якутских семьях. Вскоре после огласки правоохранительные органы задержали женщину.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, так как няня во всем раскаялась, не стала отрицать. Кроме того, у детей не обнаружены тяжкие последствия в виде физических травм.

В СК рассказали, что пока проводят следственные действия по одному преступному эпизоду, вероятно, самому последнему: с 9 по 21 января женщина присматривала за двумя мальчиками 2 и 4 лет, и систематически избивала их руками по голове и спине.

Сейчас на женщину завели уголовное дело по 117-й статье УК РФ, об истязании двух лиц в беспомощном состоянии. Только по этой статье жестокой няне грозит до 7 лет тюрьмы, но вероятно, в ходе расследования всплывут новые эпизоды ее деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«А ты не ной!». В Якутии издевательства няни над детьми попали на скрытую камеру (подробнее)

Няня-чудовище: 33-летняя женщина сломала психику нескольким детям из разных семей в Якутске (подробнее)

Зверской няне из Якутии грозит 7 лет тюрьмы за издевательства над детьми (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.