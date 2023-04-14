В Якутске запустили переработку стеклотары

Запуск переработки стекла в Якутске. Фото: пресс-служба правительства Якутии

В Якутске начали перерабатывать стекло. Этой новостью поделилась Якутская экологическая компания.

В прошлом году «КП – Якутия» уже анонсировала это событие. Как рассказала редакции замдиректора Центра развития ЖКХ в Якутии Оксана Васильева, новый шаг в обращении со вторсырьем стал возможен благодаря взаимодействию Якутской экокомпании и правительства республики. На закупку оборудования из регионального бюджета было направлено свыше 23 миллионов рублей.

Станок для обработки стекла представляет собой конвейерную линию с молотковой дробилкой, способной превратить банки и бутылки в мелкую стеклянную крошку. Этот материал может быть использован, к примеру, при производстве тротуарной плитки, что уменьшит расходы на песок.

На этой неделе оборудование было запущено в работу.

– Друзья, это свершилось! Новая ступень в развитии переработка в Якутии. Теперь мы можем перерабатывать стекло. Этот проект также является совместной деятельностью нашей компании с региональным оператором центральной зоны ООО «Якутскэкосети» и МинЖКХ Якутии, – сообщили в Якутской экокомпании.

Благодаря дейятельности компании в столице региона с 2020 года организована сортировка вторсырья. О том, как будет организован прием стеклотары от горожан, будет известно позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пойдем сдавать бутылки. В 2023 году в Якутске начнется прием стеклянной тары на переработку В Якутске в 2023 году будут принимать стеклотару (подробнее)

Каждый третий якутянин сортирует мусор Опрос провел ЦУР Якутии (подробнее)

Гнить под открытым небом мусору больше нельзя. Для отказа от свалок Якутии требуется 10 миллиардов рублей

Жителей Якутии приглашают ознакомиться с новой схемой обращения с мусором (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.