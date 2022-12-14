Пойдем сдавать бутылки. В 2023 году в Якутске начнется прием стеклянной тары на переработку

Хорошие новости для приверженцев раздельного сбора мусора в Якутске Фото: Иван МАКЕЕВ

В будущем году в Якутске завершится строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки. С ее появлением не планируется закрывать пункты приема вторсырья, наоборот, как узнала «КП – Якутия», эту сферу ждет новое развитие.

Как сейчас организована сортировка мусора в Якутске

Примерно в полусотне дворов Якутска сегодня стоят контейнеры с подробной инструкцией по превращению бесполезного хлама во вторсырье. Собранный мусор с этих точек везут на сортировочную базу, где часть отходов прессуют и подготавливают к продаже в другие регионы, а пластик превращают в тротуарную плитку.

Как отмечают в МинЖКХ республики, объем отсортированного таким образом мусора в масштабах города вполне впечатляющий.

Источник: KP.RU

– Когда в руках держишь тротуарную плитку, которая 5 минут назад была пластиковой бутылкой, конечно, это меняет сознание. Мы в министерстве ЖКХ понимаем, что большинство граждан примет сортировку, когда это будет наглядно и на каждом углу. Поэтому в первую очередь хотим бросить усилия на создание инфраструктуры, – отметила замдиректора Центра развития ЖКХ в Якутии Оксана Васильева.

О том, как планируется внедрить мусоросортировку по всей республике, читайте по ссылке.

Скоро жители Якутска смогут сдавать стеклотару, а рестораны – закупить компостеры

В этом году правительство Якутии планирует приобрести станок для обработки стекла. Оборудование представляет собой конвейерную линию с молотковой дробилкой, способной превратить банки и бутылки в мелкую стеклянную крошку. Этот материал может быть использован при производстве той же тротуарной плитки, что уменьшит расходы на песок.

У жителей Якутска появится возможность сортировать и сдавать на переработку стеклянные изделия.

Источник: KP.RU

Кроме того, в ближайшем будущем в Якутске приведут в порядок обращение с одним из самых непростых видов отходов – с пищевым остатками. Этот вид мусора опасен тем, что после гниения образуются вредные вещества.

Пару лет назад известная эко-активистка и предприниматель Ирина Матвеева предлагала республике приобрести большой компостер, куда из ресторанов и кафе будут свозить остатки продуктов и недоеденных обедов для безопасной утилизации. Полученный таким образом компост предлагалось продавать фермерам. Сотрудники ее заведения «Зеленый город» уже используют подобный бытовой аппарат.

Как выяснила «КП – Якутия», Центр развития ЖКХ не отказался от этой идеи, а лишь временно отложил ее реализацию. По словам заместителя директора ведомства, планируется в 2023 году приобрести компостер, а также поддержать грантами представителей ресторанного бизнес-сообщества, которые возьмут на себя развитие этого проекта.

Якутия готова поддерживать сферу вторичной переработки

Если в других регионах строят мусороперерабатывающие заводы, то Якутия нашла иной путь. Планируется в промышленных объемах проводить не переработку, а сортировку мусора, затем полезное вторсырье будет копиться для местного бизнеса.

– В отличие от других субъектов не планируем никого заставлять, мы ценим порыв предпринимателей и взаимодействие с ними. Республика не будет в государственных масштабах влезать на рынок вторичной переработки. Наша задача, чтобы якутяне покупали пластик не в другом регионе, а с нашей мусороперегрузочной станции, – пояснила Оксана Васильева.

Плитка из пластиковых бутылок. Фото пресс-служба: МинЖКХ Якутии

Пока рано говорить, что якутский рынок вторичной переработки уже поделен. Наоборот, по словам представителя Центра развития ЖКХ Якутии, республика будет только рада новым участникам рынка и готова поддержать их. Дарить дорогостоящую технику, конечно, никто не будет, но могут помочь в устранении административных барьеров, подключиться во взаимодействие с министерством предпринимательства региона и тому подобное.

– Если кто-то выйдет с предложением перерабатывать бумагу и картон, например, для производства туалетной бумагу, то ради бога. Мы поддерживаем предпринимателей, которые готовы работать. К примеру, республика помогла приобрести оборудование для создания тротуарной плитки из пластика для «Якутской экокомпании». Главное, чтобы инициатива исходила от людей, – отметила Оксана Васильева.

Из архива "Якутской экокомпании".

В этом году якутские компании столкнулись с серьезной проблемой – в разы упали цены у покупателей из других регионов, в то же время стоимость транспортировки, наоборот, выросла. Чтобы поддержать предпринимателей Якутия направила обращение в федеральные органы власти о субсидировании перевозки вторсырья.

По словам Оксаны Васильевой, эти компании работают на достижение цели, определенной президентом страны, – помогают уменьшать объемы захоронений на мусорных полигонах, поэтому стоит их поддержать. Речь идет не о прямом финансировании, а о поддержке административными ресурсами. Отмечается, что эту инициативу Минэкономразвития России принял в работу, но пока окончательное решение еще не получено.

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