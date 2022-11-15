Каждый третий якутянин сортирует мусор

Фото: "Якутская экологическая компания"

15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. В честь этой даты Центр управления регионом Якутии провел социологический опрос на тему экологической осознанности.

Согласно результатам исследования, 33% жителей республики занимаются сортировкой бытового мусора. Из этого числа 16% якутян регулярно разделяют отходы от вторсырья, 17% делают это от случая к случаю.

Не сортируют мусор 57% участников опроса. Большинство из них (43% опрошенных) допускают, что готовы организовать сортировку отходов, если у низ появится такая возможность. Категорически отказываются от такого новшества в своей жизни – 14%.

Фото: ЦУР Якутии

По итогам опроса, выяснилось, что энергосберегающие лампочки используют 86% опрошенных, 9% – не используют, остальные затруднились ответить. Заменить пластиковые пакеты на бумажные и тканевые сумки решились 40% опрошенных. 38% якутян не против не использовать полиэтиленовые пакеты, но все еще продолжают ими пользоваться. 13% опрошенных не собираются отказываться от пакетов.

Опрос проходил в ноябре в соцсетях VK и «Одноклассники» по репрезентативной выборке.

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