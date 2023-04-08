В Вилюйском районе на автодороге «Эдьигээн» из-за пурги застряли два грузовика

Фото: ГТРК Саха

В Вилюйском районе на автодороге «Эдьигээн» из-за пурги закрыто движение для транспорта, сообщает Управтодор республики.

Отмечается, что в настоящее время проезд легковых автомашин невозможен. Порывы ветра достигают 21-24 м/с, идет сильный снег.

7 апреля, в 23 часа, из Вилюйска выехал погрузчик в сторону села Кирово на помощь застрявшим двум грузовикам, перегородившим проезжую часть. Восстановление проезда станет возможным после окончания пурги.

В связи с этим водителей просят воздержаться от дальних поездок по региональной дороге «Эдьигээн» в Вилюйском районе.

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