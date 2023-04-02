Около 50 автомобилей простаивают на трассе «Колыма» в Якутии после схода уже 7 лавин Фото: Виктория МИНАЕВА

С 31 марта закрыт участок федеральной дороги «Колыма» из-за схода 3 лавин. К воскресенью, 2 апреля, движение транспорта приостановлено на еще большей части трассы, информирует пресс-служба Управления автодорогой «Вилюй».

Если ранее дорога была закрыта от поселка Теплый ключ (475 км) до местности Кубеме (735 км), то по данным на 11:00 часов недоступной для автомобилей стал и участок до реки Эльга (км 867). К такому решению дорожники пришли после того, как ранним утром воскресенья сошли еще 2 снежных лавины на 589 километре.

– Подрядной организацией организовано дежурство дорожной техники, ведутся работы по расчистке снежной массы и восстановлению движения. ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению до полного открытия движения, – сообщает ведомство.

Фото: t.me/ulusmedia

Как узнала «КП – Якутия» в диспетчерской службе Управления автодорог «Вилюй», в плену снежного ЧП оказалось около 50 автомобилей. С ними ведомство держит связь через одного из дальнобойщиков, у которого есть спутниковый телефон, он периодически отзванивается и докладывает о текущей ситуации.

– На разных участках сошло уже 7 лавин. Никто из людей не пострадал. С двух сторон опасного участка стоят посты ГИБДД и никого не пропускают, контролируют, чтобы зря не ждали. Пока информации о сроках открытия движения нет, – сообщил редакции диспетчер.

О состоянии дорог федерального значения А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» обращаться по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8(924)593-80-28.

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