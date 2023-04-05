Спасатели Якутии помогли водителям, застрявшим на трассе из-за схода снежной лавины

Фото: Служба спасения Якутии

Со 2 апреля спасатели Таттинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии патрулируют участки федеральной автомобильной дороги «Колыма», где существует риск схода снежных лавин, сообщает пресс-центр ведомства.

Вечером 4 апреля на дорогу сошла очередная лавина. Из-за затора в сторону села Тополиное ожидали проезда 38 машин, в противоположном направлении — 29.

Спасатели обошли колонну, уточняя, кому необходима помощь. Несколько водителей сообщили, что у них заканчиваются продукты. Таттинские спасатели обеспечили их горячим чаем и питанием. Также сотрудники Службы спасения заправили топливом микроавтобус, у которого был на исходе бензин.

Фото: Служба спасения Якутии

«Детей в машинах не было, несколько женщин отказались от эвакуации. Житель поселка Тикси был эвакуирован в поселок Теплый Ключ. Один из водителей передал через спасателей весточку своим родственникам, что с ним все хорошо, и скоро он будет дома», — рассказал начальник отряда Павел Попов.

По данным Упрдор «Вилюй», в течение недели здесь сошли семь снежных лавин. 4 апреля был восьмой случай, на участках схода лавин движение автотранспорта осуществлялось по одной полосе. Представители дорожных служб продолжают работы по устранению последствий. Спасатели проводят патрулирование участков трассы ФАД «Колыма».

Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по единому телефону вызова экстренных служб «112», или по телефону оперативного дежурного Службы спасения Якутии: (4112) 45-90-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 50 автомобилей простаивают на трассе «Колыма» в Якутии после схода уже 7 лавин (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.