На трассе «Колыма» где застряли 50 автомашин после схода семи лавин, открыли проезд

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На федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма» открыто движение для всех видов автотранспорта, ранее закрытое из-за схода семи лавин.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Вилюй». Движение открыто с 20:00 2-го апреля.

Сейчас на участках схода лавин движение автотранспорта осуществляется по одной полосе. Дорожные службы продолжают работы по расчистке дороги от снега.

Напомним, что с 31 марта было закрыто движение для всех видов транспорта на трех участках федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» из-за схода нескольких лавин.

К воскресенью, 2 апреля, движение транспорта было приостановлено на еще большей части трассы. К такому решению дорожники пришли после того, как ранним утром воскресенья сошли еще 2 снежных лавины на 589 километре.

В плену снежного ЧП оказалось около 50 автомобилей. В целом на дороге сошло семь лавин. Никто из людей не пострадал.

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