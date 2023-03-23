В Якутске начались продажи квартир в микрорайоне Звездный

Фото: yakutsk.cian.ru
Стартовали продажи квартир в новом микрорайоне Звездный, сообщила пресс-служба мэрии Якутска со ссылкой на первого замгендиректора АО Специализированный застройщик «РИА» Лию Шайнурову.
В данное время семь домов сектора А уже построены, ключи начнут выдавать жильцам в течение апреля.
Сейчас началась работа в секторе С, где появятся еще десять домов. Цены на квадратный метр в этом секторе будут варьироваться от 105 до 144,5 тысячи рублей в зависимости от площади квартир.
Редакция «КП — Якутия» уточнила у застройщика более подробные детали.
«У нас приказ на цены утвержден в зависимости от квадратуры: до 31 кв.м — 144,5 тысячи рублей, от 43 до 50 кв.м — 139 тысяч рублей, от 55-63 кв.м — 124 тысячи рублей, более 80 кв.м — 105 тысяч рублей. Квартиры с чистовой отделкой под ключ», — рассказали нам в компании.
По проекту есть студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Однако в настоящий момент на продажу выставлены только двухкомнатные. Их немного.
К примеру, двухкомнатную квартиру площадью 57,08 кв.метра в новом квартале можно купить за 7 077 920 рублей. Есть еще площадью 59 кв.метров и др.
Студии и однокомнатные забронировали для переселенцев из аварийного жилья.
Про трехкомнатные квартиры нам затруднились ответить. Возможно, они поступят на продажу позже.
Дома сравнительно невысокие — от четырех до восьми этажей. При этом в каждом доме вне зависимости от этажности будут по два лифта — пассажирский и грузовой, все как положено. Предусмотрены консьержные, колясочные, вход «с нуля», т.е. без привычных лестниц до первого этажа.
Здесь по плану должны построить две школы, два детских сада, поликлинику и круглогодичный хоккейный корт в секторе А. Строительство одной школы, одного детсада и поликлиники начнется уже в этом году.
По периметру кварталов, у домов и в подъездах установят видеонаблюдение.
В секторе А хотят сделать «двор без машин», т.е. автостоянки будут за домами, в пешей доступности. В других секторах, В и С, стоянки комбинированные. Теплые гаражи тоже будут.
Также на территории всего микрорайона появится сеть велодорожек. Они соединят все секторы.
Для водителей планируют обустроить дополнительный выезд на Старопокровский тракт.
Кроме того, совместно с мэрией города ведется работа по установке новых автобусных остановок вокруг квартала и ближе к сектору А. Их должны включить в новую масштабную реформу автобусных маршрутов.
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