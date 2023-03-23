В Якутске начались продажи квартир в микрорайоне Звездный

Фото: yakutsk.cian.ru

Стартовали продажи квартир в новом микрорайоне Звездный, сообщила пресс-служба мэрии Якутска со ссылкой на первого замгендиректора АО Специализированный застройщик «РИА» Лию Шайнурову.

В данное время семь домов сектора А уже построены, ключи начнут выдавать жильцам в течение апреля.

Сейчас началась работа в секторе С, где появятся еще десять домов. Цены на квадратный метр в этом секторе будут варьироваться от 105 до 144,5 тысячи рублей в зависимости от площади квартир.

Редакция «КП — Якутия» уточнила у застройщика более подробные детали.

Сколько стоят квартиры в квартале Звездный в Якутске

«У нас приказ на цены утвержден в зависимости от квадратуры: до 31 кв.м — 144,5 тысячи рублей, от 43 до 50 кв.м — 139 тысяч рублей, от 55-63 кв.м — 124 тысячи рублей, более 80 кв.м — 105 тысяч рублей. Квартиры с чистовой отделкой под ключ», — рассказали нам в компании.

По проекту есть студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Однако в настоящий момент на продажу выставлены только двухкомнатные. Их немного.

К примеру, двухкомнатную квартиру площадью 57,08 кв.метра в новом квартале можно купить за 7 077 920 рублей. Есть еще площадью 59 кв.метров и др.

Студии и однокомнатные забронировали для переселенцев из аварийного жилья.

Про трехкомнатные квартиры нам затруднились ответить. Возможно, они поступят на продажу позже.

Дома сравнительно невысокие — от четырех до восьми этажей. При этом в каждом доме вне зависимости от этажности будут по два лифта — пассажирский и грузовой, все как положено. Предусмотрены консьержные, колясочные, вход «с нуля», т.е. без привычных лестниц до первого этажа.

Что еще будет в новом микрорайоне Звездный

Здесь по плану должны построить две школы, два детских сада, поликлинику и круглогодичный хоккейный корт в секторе А. Строительство одной школы, одного детсада и поликлиники начнется уже в этом году.

По периметру кварталов, у домов и в подъездах установят видеонаблюдение.

В секторе А хотят сделать «двор без машин», т.е. автостоянки будут за домами, в пешей доступности. В других секторах, В и С, стоянки комбинированные. Теплые гаражи тоже будут.

Также на территории всего микрорайона появится сеть велодорожек. Они соединят все секторы.

Как добираться до микрорайона Звездный

Для водителей планируют обустроить дополнительный выезд на Старопокровский тракт.

Кроме того, совместно с мэрией города ведется работа по установке новых автобусных остановок вокруг квартала и ближе к сектору А. Их должны включить в новую масштабную реформу автобусных маршрутов.

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