Школа и детсад появятся раньше, чем жилье. Новые подробности строительства микрорайона «Спортивный» в Якутске

Источник: Республиканское ипотечное агентство

Озвучены сроки начала строительства будущего микрорайона «Спортивный». Застройщик «Республиканское ипотечное агентство» поделился деталями планирования нового квартала Якутска.

Перед началом застройки предстоит расселить кварталы 2, 4, 17. Этот процесс будет идти постепенно, так как в Якутске нет настолько большого объема жилья, чтобы разом переселить жителей кварталов. Основной базой под программу переселения станет микрорайон «Звездный», куда первые жильцы заедут уже весной. Об этом читайте в репортаже «КП – Якутия».

Первый заместитель генерального директора РИА Лия Шайнурова отметила, что у переселенцев будет возможность остаться жить в привычном для себя квартале, но уже в новых домах с современным благоустройством.

Источник: Республиканское ипотечное агентство

Расчистка территории и строительство жилья в микрорайоне «Спортивный» предварительно планируется на 2024 год. Уже в 2023 году здесь стартует возведение социальных объектов.

– Буквально на днях глава Якутии поспособствовал привлечению федеральных средств инфраструктурного бюджета, которыми будут обеспечены строительство школы, детсада и спортивного объекта со сроком сдачи в 2024 году. Соответственно, в конце этого года их уже должны начать строить. Скорее всего, это будут типовые проекты, которыми займется Служба госзаказчика республики. Возможно, это будет в первый раз, когда социальные объекты появятся раньше, чем жилье, – сказала Лия Шайнурова.

Отмечается, что такому крупному кварталу требуется две школы, но пока финансирование пока заложено только на одну. Как региональный оператор по комплексному развитию территорий Республиканское ипотечное агентство будет курировать все процессы.

Мастер-план «Спортивного» разрабатывал тот же архитектор, что и проект «Звездного». Секрет названия микрорайона заключается в том, что каждый двор будет максимально наполнен: от размещения спортинвентаря (турники, тренажеры и т.п.), вплоть до полноценных воркаут-зон. Планируются и более крупные спортобъекты.

Что известно о строительстве эко-микрорайона «Чэчир» в Якутске

Переселить жителей аварийных домов предстоит еще и с 6-го километра Вилюйского тракта (заезд с Сергеляхского шоссе), где в окружении соснового леса планируется эко-микрорайон «Чэчир». В руководстве Республиканского ипотечного агентства сообщили, что этот проект можно назвать коммерческим, поэтому его реализацию пока отложили.

– Руководство республики отдает приоритет социальным линиям, поэтому коммерция для нас на 2 месте. Мы сконцентрированы на проектах «Звездного» и «Спортивного», потому что они дадут возможность двигаться дальше. Логика простая: мы сейчас создаем жилой фонд, который даст возможность переселения людей в комфортные условия. Проект «Чэчир» был представлен по масштабному инвестпроекту, бизнес-план есть, но нас не обязывают к его срочному исполнению, – рассказала Лия Шайнурова.

Фото: пресс-служба АО СЗ «РИА»

Ранее сообщалось, что микрорайон предполагает строительство малоэтажных домов, таунхаусов и отдельных коттеджей и крытого гаража, а также детского сада и спортплощадки.

– Надеемся, что в ближайшее время Фонд развития территорий (бывший Фонд содействия реформированию ЖКХ) выделит дополнительные средства на новую программу переселения. Это будет хорошим стимулом для развития строительной отрасли, – добавила представитель РИА.

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