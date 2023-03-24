На какие мероприятия якутского фестиваля «Муус устар» можно сходить бесплатно

Фото: оргкомитет "Муус устар"

В субботу, 25 марта, завершится фестиваль «Муус устар» в Якутске. «КП – Якутия» узнала, какие мероприятия жители Якутска могут будет посетить бесплатно.

Шоу воздушных змеев и концерт на берегу Сайсарского озера

Жителям Якутска, не участвующим в конкурсах, дали возможность бесплатно посетить только несколько мероприятий. Без предварительной записи можно будет увидеть фестиваль летающих змеев, который состоится 25 марта с 12 часов утра и до 18 часов в Сквере матери на берегу Сайсарского озера.

Здесь же в 13 часов состоится выступление звезд российской и якутской эстрады, участников творческих конкурсов фестиваля «СулуСТАР», «Хомус тэтимэ», а также приглашенных гостей Тимы Акимова и Basiaga из лейбла «VK Рекордс». Вход свободный, будет работать уличный фудкорт.

Мастер-класс Камилы Валиевой

Также бесплатно можно было увидеть на льду звезду российского фигурного катания Камилу Валиеву, но только по предварительной записи, которая закрылась вчера. Мастер-класс фигуристки перенесли с 25-го числа на сегодня, 24 марта. Без регистрации, которая проходила на сайте фестиваля под кнопочкой «Я приду», попасть уже не получится.

К сожалению, заранее о возможности попасть на мастер-класс могли узнать только самые любопытные, кто сам разобрался с устройством сайта муус-устар.рф. Больше нигде такой информации не публиковалось.

К слову, Валиева уже в Якутске. Утром 24 марта ее уже встретили в аэропорту.

Финальное шоу «Муус устара»

Продолжается регистрация на закрытие «Муус устара», которое состоится 25 марта с 16:30 в «Триумфе». Получить билет на церемонию, можно на сайте фестиваля, нажав кнопку «Я приду» и заполнив форму. Здесь требуется приложить портфолио, чтобы показать свою активную жизненную позицию. Как уверяют организаторы, для этого не нужны великие достижения, подойдут любые грамоты и дипломы. Инструкцию по регистрации можно увидеть по ссылке.

– Если у вас популярный блог в сетях и более 1 тысячи подписчиков, то прикрепите ссылку на аккаунт при заполнении формы и получите возможность посетить самое ожидаемое событие весны, – сообщает оргкомитет фестиваля.

Церемонию закрытия будет вести актриса Comеdy Woman Надежда Ангарская. После награждения победителей состоится концерт рэпера L’One. Более подробной программы шоу на сайте фестиваля нет.

Встречи только для участников фестиваля

Увы, увидеть мастер-класс семьи олимпийцев, спортивных гимнастов Никиты и Дарьи Нагорных не получится, он пройдет только для учеников ДЮСШ №1 и участников направления «Двигайся и достигай». Также без посторонних глаз именитые спортсменам проведут экскурсию по Республиканскому центру национальных видов спорта.

В формате «только для своих» пройдут и показательные выступления художественных гимнасток Лалы Крамаренко и Ксении Дугиной 24 марта в спорткомплексе «Модун». Также они дадут мастер-классы для муус-устарцев в школе №25.

Не удастся пообщаться и с популярным блогером Алексеем Столяровым. 25 марта ютубер встретится лишь с представителями направления «Расскажи о главном» в культурном центре «Сергеляхские огни».

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