Звездную фигуристку Камилу Валиеву встретили в Якутске кумысом и оладушками

Фото: из официального канала фестиваля

Звезда российского фигурного катания Камила Валиева прибыла в Якутск в качестве VIP-гостя на III ежегодный молодежный фестиваль «Muus Ustar».

Уже в самолете Камила опубликовала видео в своем телеграм-канале и рассказала, чем будет заниматься во время перелета.

Фото: скриншот видео t.me/kamilavalieva26official

— Со мной все самое важно, это котик, чтобы удобнее было спать. И конечно же ЕГЭ по математике. Вот так вот, — мило улыбаясь, сказала она.

Валиеву встретили в национальных якутских нарядах. Фото: из официального канала фестиваля

Ее ждали в аэропорту преданные поклонницы. Уже по сложившейся традиции почетных гостей в аэропорту Якутска встречают в национальных нарядах вместе с кумысом и оладушками. Это как хлеб-соль, но только по-якутски.

Валиева с юными фанатками из Якутска. Фото: из официального канала фестиваля

Камила была уставшая после 6-часового перелета, но улыбалась.

Немного уставшая после перелета Камила Валиева. Фото: из официального канала фестиваля

Сегодня, 24 марта, она продемонстрирует свой талант, уже удостоенный олимпийской медали 2022 года в Пекине на мастер-классе для участников фестиваля.

Камила с фан-группой в аэропорту. Фото: из официального канала фестиваля

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