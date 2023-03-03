Какие мероприятия, конкурсы и шоу пройдут на фестивале «Муус устар» в Якутске в 2023 году

Фото: Yakutia24

24-25 марта в Якутске состоится финал молодежного фестиваля «Муус устар». На нем и до него пройдут ряд мероприятий, различных конкурсов и прочих интересных активностей.

Рассказываем, что ждет участников и гостей фестиваля в этом году.

В 2023 году «Муус устар» проходит под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии. Организованы 12 направлений: «Двигайся и достигай!», «Создавай и воплощай!», «Мир цифровизации!», «Играй и создавай!», «Расскажи о главном!», «Воплощай и вдохновляй!», «Поколение Профи!», «Стартуй к бизнесу!», «Перспектива в познании!», «Твори добро!», «ЭкоЛидер», «Дипломатия». В данное время во всех районах Якутии идут отборочные этапы.

Впервые в этом году на фестивале определят лучший молодежный район республики.

Конкурс цифровых художников «Дыхание зимы»

Конкурс проводится в рамках фестиваля впервые. К участию приглашаются дети и взрослые от 14 до 35 лет, как опытные, так и начинающие художники.

Работы участников представят в галерее на сайте конкурса. Также их планируют продвигать на федеральном и международном уровне.

Отборочный этап продлится до 19 марта. Подать заявку и ознакомиться с положением можно здесь.

Конкурс изобразительного искусства «Акцент»

Приглашается молодежь от 15 до 35 лет. Конкурс проводят в два этапа по возрастным категориям 15-17 лет и 18-35 лет.

Заявки принимают на почту e-mail: yahu.romanova@mail.ru. Срок: с 1 по 23 марта.

Участники, прошедшие во второй этап, продолжат очно 25 марта в учебных мастерских на третьем этаже Якутского художественного училища.

Также в рамках конкурса 24 марта в ЯХУ состоится мастер-класс по изобразительному искусству от специального гостя конкурса Юрия Голикова. Приглашают школьников, педагогов, учителей, студентов средних и средне-специальных, высших учебных заведений, работников учреждений культуры.

Справки по телефону: 8999-244-6283.

Ознакомиться с положением можно здесь.

Вокальный конкурс «СулуСТАР»

К участию в конкурсе допускаются профессиональные и непрофессиональные вокалисты, солисты, вокальные группы в количестве до трех человек. Также могут участвовать представители вокальных направлений: академический вокал, эстрадный вокал, этно-вокал и т.д.

Возраст участников: от 18 до 35 лет, проживающие на территории республики и России.

Главный приз — 100 тысяч рублей, за победу в номинации «Приз зрительских симпатий» — 50 тысяч рублей. Кроме того, все финалисты смогут записать свои песни в профессиональной студии, получить ротацию песен на радио и выступить на одной сцене со звездами якутской эстрады.

Положение конкурса здесь.

Конкурс «Доброволец Якутии»

Участие могут принять как физические лица, организации и объединения, так и юридические. Расскажите о своем опыте в добровольчестве и выиграйте призы.

Срок приема заявок: до 15 марта. Награждение состоится 24-25 марта.

Положение — здесь.

Чемпионат по Dota и управлению дронами

Для участия в чемпионате Dota Yakutian Championship 3 нужно собрать команду из пяти человек.

Срок приема заявок: до 14 марта. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата во «ВКонтакте» здесь.

Первые игры пройдут уже 16 марта. Лучших игроков наградят 25 марта.

Финалисты также получат право состязаться в дрон-рейсинге.

Положение — здесь.

Конкурс на соведущего финального шоу фестиваля

Приглашают молодых ведущих, дикторов и блогеров.

Заявки принимают на электронную почту odmyakutia@mail.ru до 10 марта включительно.

Ведущих фестиваля будет два — отдельно для онлайн- и офлайн-формата, который пройдет в Якутске в ЦСП «Триумф».

Положение — здесь.

Что будет на финале фестиваля «Муус устар» в Якутске в 2023 году

На финальном событии ожидаются лазерное, музыкальное и снежное шоу, парад победителей фестиваля.

На озере Сайсары запустят воздушных змеев, для гостей организуют фуд-корт и концерт с участием молодых исполнителей.

Гости фестиваля «Муус устар»

Ведущей финального мероприятия станет актриса, певица и телеведущая, участница Comedy Woman, уроженка Нерюнгри Надежда Ангарская. Напарника ей выберут в результате конкурса. При этом отмечается, что все ведущие будут из республики.

Также на фестиваль приедут рэпер Леван Горозия — L’One, фигуристка Камила Валиева, гимнаст Никита Нагорный.

Кроме того, гостями и экспертами фестиваля приглашены ведущий телеканала «Россия 1» Денис Полунчуков, амбассадор социальной сети «ВКонтакте» Алекса Доминика, киновед Алексей Апостолов, эксперт издательства «Просвещение» Алексей Ермолин, варганист Ильдар Гамадиев и другие.

Организаторы планируют охватить около 20 тысяч человек и собрать больше 90 миллионов просмотров. Отмечается, предыдущие два фестиваля показали, что «Муус устар» интересен не только в Якутии, но и за ее пределами.

Скоро у фестиваля заработает мобильное приложение. В нем можно будет зарегистрироваться и получить пригласительный на финальное шоу.

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