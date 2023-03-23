Олимпийские чемпионы, архитектор смыслов и нумеро-психолог: кто приехал в Якутск гостем на «Муус устар»

Знакомимся с гостями фестиваля. Фото: муус-устар.рф

В Якутске стартовал фестиваль «Муус Устар». «КП – Якутия» решила узнать, кто проведет лекции и мастер-классы для молодежи со всей республики.

С полной программой по 12 направлениям можно ознакомиться по ссылке. Ранее организаторы фестиваля опровергли приезд певицы Доры.

Организаторы напоминают, чтобы попасть на финальный концерт, необходимо пройти записаться на официальном сайте, нажав на кнопку «Я приду». Подробную инструкцию по регистрации можно увидеть по ссылке. Также сейчас на сайте доступна запись на мастер-классы Камилы Валиевой и варганиста-виртуоза Ильдара Гимадиев.

Блеск коньков Камилы Валиевой

Камила Валиева. Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Звезда российского фигурного катания Камила Валиева даст в Якутске показательное выступление. В заключительный день фестиваля, 25 марта, на арене Ледового дворца «Эллей Боотур» она продемонстрирует свое мастерство, уже удостоенное олимпийской медали 2022 года в Пекине.

Чемпионские мастер-классы по гимнастике

Никита и Дарья Нагорные. Фото: муус-устар

24 марта семья олимпийцев Никита Нагорный с женой Дарьей посетят финал Гонки всероссийского физкультурного комплекса ГТО «Молодежь Якутии! Мы ГоТОвы!» во Дворце спорта «50 лет Победы».

Также для них проведут экскурсию по Республиканскому центру национальных видов спорта имени Василия Манчаары, где также запланированы фотографирование и живое общение. В последний день фестиваля, 25 марта, состоится мастер-класс по спортивной гимнастике от Нагорных для учеников ДЮСШ №1.

Лала Крамаренко и Ксения Дудкина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / gimnastika.pro

В спорткомплексе «Модун» якутские спортсмены смогут увидеть своими глазами мастерство олимпийских чемпионок по художественной гимнастике Лалы Крамаренко и Ксении Дудкиной.

Встреча с блогером Алексеем Столяровым

В финальный день фитнес-инструктор и автор спортивно-развлекательного контента в ютубе Алексей Столяров встретится с участниками фестиваля в Республиканском медиа-центре. Блогер уже приезжал в Якутию в этом году, результатом этих визитов стали ролики про Якутск и Оймякон на его канале.

Фото: Полина Иноземцева, «ЧЕМПИОНАТ»

В сети он прославился тем, что устраивал проверки физической силы у известных популярных интернет-персон вроде Ильдара Джарахова и проекта «Клик-клак». Также регулярно снимает пищевые эксперименты, проверяя диеты знаменитостей.

Лекторы для юнкоров и блогеров Якутии

О нюансах работы в прямом эфире юным корреспондентам расскажет телеведущий канала «Россия 1» Денис Полунчуков. О диджитал-маркетинге якутянам поведает продюсер службы новых медиа телеканала «Россия», журналист Никита Голощапов.

Денис Полунчуков и Никита Голощапов. Фото из соцсетей

Запланированы встречи с креативным продюсером Российского географического общества и объединенной редакции московских СМИ «Москва Медиа» Анной Тюменцевой и замдиректора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» по информационной политике Романом Скудняковым.

Несколько лекций начинающим блогерам прочтет эксперт издательства «Просвещение», преподаватель «Российского движения школьников», обладатель национальной просветительской премии «Знание» Алексей Ермолин. Сам себя он называет архитектором смыслов и философом.

Архитектор смыслов Алеша Ермолин и нумеро-психолог Елена Солнечная. Фото: /vk.com / elenasun.ru

Вместе с ним занятия проведет его постоянная коллега Елена Солнечная, которая позиционирует себя как спортивный психолог и ведический нумеролог. Выступала экспертом на программах «Первого канала», «России 24», ТВЦ, РЕН-ТВ и т.п. На своем персональном сайте она также именуется как кинезиолог, обещая подобрать психо-физические техники для решения проблем. Полуторачасовая консультации такого специалиста стоит 15-17 тысяч рублей.

Кто еще приехал в Якутск?

С якутянами встретится артистка балета государственного академического ансамбля народного танца Игоря Моисеева, заслуженная артистка России Екатерина Куликова. Она пообщается с молодыми танцорами в балетном зале Национального театра танца Якутии.

В кинозале «Республика» мастер-класс по драматургическому мышлению проведет российский кинопродюсер Андрей Апостолов («Светлячок», «Подкидыш»). В Музее и Центре хомуса варганист-виртуоз Ильдар Гимадиев из Казани поделится секретами мастерства, а также оценит игру якутских коллег.

Представители федерального агентства по делам СНГ Дмитрий Поликанов и молодежной ассамблеи народов «Мы – Россияне» Ермек Хапизов. Фото: муус-устар.рф

Координатор молодежной ассамблеи народов «Мы – Россияне» по взаимодействию с регионами Ермек Хапизов проведет интеллектуальную игру, а также тренинги по разработке проектов в тематике межнационального единства и согласия и патриотического воспитания. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Дмитрий Поликанов выступит с мастер-классом по теме публичных выступлений и станет членом жюри в конкурсе проектов по направлению «Дипломатия»

Кроме того, множество победителей конкурсов различных российских педагогических конкурсов посетит мероприятия направления «Перспектива в познании!».

Звезды шоу-закрытия «Муус устара»

Надежда Ангарская, L'One и артисты лейбла "VK Рекордс" Тима Акимов и Басиага. Фото: муус-устар.рф и из соцсетей

Все итоги будут подведены на закрытии фестиваля, ведущей которого станет звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, поможет ей победитель конкурса конферансье. Перед зрителями выступят артисты лейбла «VK Рекордс» Тима Акимов и Басиага. После всех награждений начнется концерт рэпера L'One.

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