19 марта в Якутске перекресток улиц Ленина и Кулаковского откроют по временной схеме

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19 марта, в воскресенье после обеда откроют по временной «Т-образной» схеме ремонтируемый перекресток проспекта Ленина и улицы Кулаковского.

Об этом во время вчерашнего объезда сообщил глава Якутска Евгений Григорьев. Он отметил, что завершены работы по замене грунтов и расклинцовке щебня. После открытия перекрестка должны сократиться пробки на улице Дежнева. Обещают, что повторного закрытия перекрестка Кулаковского – проспект Ленина не будет.

Напомним, что движение на данном перекрестке было перекрыто с 10 марта ради замены старого грунта. Новые слои грунта включают в себя песчаную смесь с цементом и теплоизоляционный слой. Асфальт планируется укладывать в более теплое время года.

После этого ООО «ДорСтрой» продолжит реконструировать проспект в сторону улицы Красноярова. На этом участке дорогу закроют. Общая протяженность данного участка реконструкции проспекта Ленина – 720 метров. Летом планируются новые частичные перекрытия дорог. В это время будут увеличены площади озеленения и завершена замена канализационных труб.

Подрядчики отметили, что, несмотря на задержку сроков из-за холодов и исправления недочетов, капремонт подойдет к концу, как и планировалось, до 31 октября 2023 года. Для этого дорожники увеличили интенсивность работ и уже трудятся до девяти вечера.

На ремонтируемом участке дороги предусмотрены четыре полосы движения, по плану здесь проведут асфальтирование, обустроят велосипедные дорожки, тротуары, установят опоры освещения, лотки водоотведения и другие элементы благоустройства, проведут озеленение.

По словам Григорьева, с подрядчиком обсудили вопросы исполнения гарантийных обязательств.

– Многие из вас видели, на заасфальтированном в прошлом году участке проспекта есть места с дефектами, где асфальт выкрашивается или есть глубокие трещины. Эти недостатки будут исправлены подрядчиком за свой счет и в максимально сжатые сроки, как только начнут работу асфальтовые заводы, – сказал мэр Якутска.

Недоделки начнут устранять после окончательного заключения лабораторных исследований ФАУ «РОСДОРНИИ», которые определят площадь снимаемого верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Возле школы №1 будут установлены заборы до улицы Дежнева. До конца мая подрядчик полностью завершит земляные работы на участке от улицы Красноярова до улицы Кулаковского, от улицы Кулаковского до улицы Орджоникидзе, оборудует бортовые камни, установит опоры освещения.

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