Раньше обычных сроков. Глава Якутии и мэр Якутска обсудили дорожные работы и начало строительного сезона

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев провёл встречу с мэром Якутска Евгением Григорьевым в ходе которой он дал поручения по исполнению национальных проектов в столице и подготовке к новому строительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

– Скоро наступит строительный сезон – нам сейчас важно понимать, на какой стадии находится подготовка к нему. Ключевая задача – ввести все объекты в запланированные сроки и не допускать срыва ввода объектов. В тоже время работа должна быть выполнена качественно, в частности это касается дорожного строительства, – отметил Ил Дархан.

В свою очередь Григорьев доложил, что в этом году городские власти раньше обычных сроков приступили к ремонтным работам дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Также проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков ремонтных работ по программе «Мой двор», капитальному ремонту школ в 2023 году.

Что касается уборки снега и территорий, то работы ведутся в круглосуточном режиме, максимально задействована имеющаяся техника, дорожные рабочие, муниципальные дворники. Также хорошую помощь оказывают горожане, общественные организации, коллективы предприятий города, принимающие участие в субботниках.

В 2023 году в Якутске снесут 79 аварийных многоквартирных домов, свыше 2,4 тысяч горожан получат новое жильё, а этап программы переселения планируется завершить досрочно.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжится капитальный ремонт проспекта Ленина, построят и реконструируют 21 км автодорог.

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