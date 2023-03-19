Евгений Григорьев проверил ремонт дорог в Якутске

Фото: мэрия Якутска

Мы уже писали об объезде главы Якутска по ремонтируемому участку проспекта Ленина. Кроме проспекта Григорьев осмотрел также улицы Бабушкина и Можайского.

По его словам, на улице Бабушкина работы по замене грунтов ведутся по графику, в ближайшие дни примут решение о перекрытии улицы на пару недель для того, чтобы успеть провести замену грунтов до начала оттайки.

– Людям, проживающим в этом районе, придется немного потерпеть и использовать объездные пути, – сказал градоначальник.

Ремонт улицы Бабушкина ведется на участке от улицы 50 лет Советской Армии до ул. Очиченко.

Что касается улицы Можайского, то реконструкция ведется на участке от улицы Пилотов до улицы Строда». Подрядчик работ – ЗАО «Дороги Саха».

Здесь завезены инертные материалы для работ по расширению дороги до четырех полос. Также будет построены дополнительные полосы на перекрестке Можайского – Пилотов для того, чтобы обеспечить движение двух полос автотранспорта в сторону Мархи и поворот налево, на Пилотов.

В этом году работы будут проводиться на участке до стелы «Марха»: расширение дороги, прокладка водопропускных труб, вынос инженерных сетей. В этом году планируется уложить асфальт до нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Основной объем асфальтирования здесь запланирован на 2024 год. Общая площадь асфальтирования составит более 47 тысяч квадратных метров.

В результате объезда Евгений Григорьев отметил, что подрядные работы на участках в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году начаты существенно раньше. В частности, подрядчики уже ведут работы по замене грунта, обустройству водопропускных труб, выносу инженерных коммуникаций.

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