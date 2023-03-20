В Якутске для уборки снега с крыш и дворов используют коптеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для контроля сброса снега с крыш и уборки придомовых и прилегающих территорий в Якутске используют съемку с коптеров, сообщил на планерке в мэрии города руководитель департамента по работе с территориями Владислав Слепцов.

В целом выполнение плана по сбросу снега с крыш многоквартирных домов превысило 51%, по уборке дворов — 47%.

За последние сутки с городских улиц, дворовых и прилегающих территорий вывезено 13,2 тысячи кубометров снега. Работают 26 дорожных рабочих и 67 единиц спецтехники.

Мэрия разослала около 550 предписаний об уборке снега и сосулек в управляющие компании, предприятия, организации и другим юрлицам.

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