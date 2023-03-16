В Якутии осудили лодочника, по вине которого утонул один из пассажиров

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Жителя Якутии, управлявшего лодкой в состоянии алкогольного опьянения, признали виновным в гибели человека, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

7 июля 2020 года нетрезвый лодочник, не имея права на управление маломерным судном, вез семь пассажиров на лодке «Казанка М». Они направлялись по реке Алдан из села Кутана Алданского района по направлению к одному из сел Усть-Майского района.

В какой-то момент лодочник неудачно повернул лодку, после чего маломерное судно накренилось и затонуло. Все пассажиры и горе-водитель смогли выбраться на берег, кроме одного, который утонул.

Лодочника приговорили к шести годам в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Якутии обвинили в гибели на реке Индигирка прокурора Абыйского района (подробнее)

Житель Якутии ответит в суде за гибель на реке сотрудницы Роспотребнадзора (подробнее)

Судоводителю из Якутии дали условный срок за гибель пьяного пассажира (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.