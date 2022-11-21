Житель Якутии ответит в суде за гибель на реке сотрудницы Роспотребнадзора

Александра Николаева всего за две недели до гибели устроилась на работу в Роспотребнадзор. Фото: соцсети

В Якутии завершено расследование резонансного дела о гибели 25-летней сотрудницы Роспотребнадзора республики Александры Николаевой, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, трагедия произошла 24 августа на реке Алдан в Усть-Майском районе, где перевернулась лодка «Крым» с четырьмя людьми. Александра Николаева была там в командировке, куда поехала по долгу службы. Троим мужчинам удалось выбраться, а девушка пропала без вести. Через несколько недель ее тело было найдено в притоке реки Алдан на границе Усть-Майского и Томпонского районов Якутии.

Обвиняемым в происшествии, унесшим жизнь молодой девушки, стал 37-летний житель Усть-Майского района, который в тот злополучный день управлял лодкой.

Следствие выяснило, что у него не было прав на управление маломерным судном, на лодке отсутствовали блоки плавучести, техническое освидетельствование также не было пройдено.

Та самая лодка «Крым». Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ

Сам мужчина во время поездки плохо следил за водной дорогой и не заметил на пути подводное препятствие. Лодка натолкнулась на него и перевернулась. Все четверо находящихся в ней людей оказались в воде. Судоводителю и двум пассажирам удалось спасти, девушка утонула.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

С этим делом связана еще одна загадочная история: 11 сентября — в день, когда было найдено тело девушки, в Якутске пропал молодой человек — 27-летний Тиит Дьулус Талбан Уола. Родственники парня связали его исчезновение с шоком от гибели Александры, к которой он питал некие чувства. Впрочем, родственники девушки отрицают какую-либо связь между ними. Тиит Дьулус Талбан Уола до сих пор не найден, о его местонахождении ничего не известно.

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