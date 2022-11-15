Судоводителю из Якутии дали условный срок за гибель пьяного пассажира

Фото: Восточное МСУТ СК России

Житель Якутии признан виновным в управлении лодкой в пьяном состоянии, которое повлекло за собой гибель человека, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Инцидент произошел 2 июня этого года около 11 часов. Подсудимый вместе с товарищем, оба будучи нетрезвыми, ехали на моторной лодке «Прогресс - 4» вниз по реке Лена в Олекминском районе.

В какой-то момент судоводитель допустил падение за борт судна в воду своего 38-летнего пассажира, который находился в кормовой части судна. Тело мужчины водолазы нашли только 7 июня.

Горе-судоводителю назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.