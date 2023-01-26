Детский омбудсмен Якутии прокомментировала аудиозапись, где женщина орет на сына из-за домашнего задания

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Уполномоченная по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева прокомментировала аудиозапись, распространившуюся накануне, на которой неизвестная женщина орет на сына, материт и бьет его из-за домашнего задания по английкому языку.

«По моему обращению министерством внутренних дел по Якутии проводится проверка по факту жестокого обращения с ребенком и установление личности женщины. По итогам проверки в зависимости от выясненных обстоятельств будут применены меры административного либо уголовного наказания в отношении виновного лица», — написала она.

Также детский омбудсмен напомнила, как влияет крик на ребенка.

К чему могут привести крики на ребенка

Из-за криков у ребенка может возникнуть психологическая травма. Психологи пришли к выводу, что если родители часто кричат на ребенка в детстве, то в подростковом возрасте у него может возникнуть глубокая депрессия. Из-за детской травмы у таких подростков есть сложности с самооценкой, они склонны лгать взрослым по любому поводу и не готовы рассказывать о своих проблемах даже в самых тяжелых ситуациях.

Крик показывает беспомощность родителей. Психологически устойчивый человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта вряд ли будет срываться на маленького ребенка. Скорее он выйдет из комнаты, переведет дух и только потом объяснит, что так делать нельзя. Крик же говорит только о том, что мама или папа не знает, что делать в данной ситуации и не может найти в себе силы, чтобы сдержаться.

Крик не помогает в воспитании. Он вызывает у ребенка только чувство обиды и беспомощности. Добиться искренних слов извинения и признания ошибок после конфликта, который проходил на повышенных тонах, вряд ли удастся.

Крик приводит к агрессии. Не секрет, что дети «зеркалят» поведение родителей. Но кричать или бить в ответ они не смогут из-за того, что их статус в семье ниже. Именно поэтому они начинают проявлять агрессию по-другому: драться на детских площадках, бить одноклассников и унижать учителей. Кстати, доказано точно, что подростки, устраивающие в школах травли одноклассников, обычно страдают от недостатка внимания в семье.

Крик ничем не лучше физического насилия. Конечно, если твоему ребенку уже 13-14 лет, он может дать тебе отпор и ответить тем же, то есть накричать и уйти, хлопнув дверью. Но маленькие дети не могут позволить себе так вести себя по отношению к взрослым. Выходит, что, когда ты кричишь на ребенка, ты автоматически унижаешь его, ведь происходящее больше напоминает психологическое насилие над ребенком, который не в силах защитить себя.

Крик физически вредит здоровью ребенка. Доказано, что ребенок, на которого все кричат, обречен на проблемы со здоровьем. Ученые сделали вывод, что грубость родителей ухудшает работу мозга, сердечно-сосудистой системы и даже может привести к ожирению. А исследование психиатров показало, что словесные оскорбления, унижения или упреки, сказанные мамой или папой в порыве гнева, могут значительно и надолго изменить структуру детского мозга.

Криком можно разрушить любовь. Дети всё воспринимают буквально. И когда самый дорогой человек на свете на него кричит, малыш думает, что родители его больше не любят или еще хуже — ненавидят. И какие бы слова не были сказаны позже, ситуация запоминается на уровне подсознания. Это может привести к тому, что ребенок будет ощущать себя угнетенным и напуганным, станет во всем повиноваться, лишь бы только получить ту самую родительскую любовь.

Советы психолога родителям, как справиться с домашним заданием

Если хотите помочь ребенку с домашним заданием, не делайте «домашку» за него. Это не помогает, а лишь откладывает проблему.

Составьте расписание и рассчитайте время — вдруг ваши планы на образование ребенка нереалистичны. Не забывайте про отдых и свободное время.

Рабочее место должно быть готово к выполнению уроков. Чем больше ребенок отвлекается, тем ниже будет его продуктивность.

Ищите решения типовых задач в интернете. Определите, какую именно тему не понял ребенок, ведь именно это мешает ему справиться с заданием.

Чтобы научиться писать сочинения, важно читать книги, даже если ребенку это не нравится. Выбирайте книги вместе — в первую очередь книга должна быть интересна ребенку, а не вам.

Объясните ребенку, что не нужно сравнивать свои успехи с успехами других. Намного полезнее оценивать свой прогресс по сравнению с предыдущими результатами. Это касается и творческих заданий, и оценок.

Если вы устаете, помогая ребенку с уроками, делегируйте эту задачу профессионалам. Это может быть репетитор, курсы или специальные сервисы.

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