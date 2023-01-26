МВД Якутии ищет мать, оравшую на сына из-за домашнего задания по английскому языку

Фото: i-sonnik.ru

Вечером 25 января в якутских пабликах и мессенджерах распространилось аудиосообщение, на котором неизвестная женщина орет на сына-второклассника, материт и бьет его из-за домашнего задания по английскому языку.

Мальчик не смог правильно прочитать, записать и перевести предложение «Yes, I can run». Это вывело его мать из себя. На записи слышно, как женщина с воплем «Yes!» наносит удар. После чего она грозится избить его на уроке по математике.

Она упрекает сына, что он не старается в учебе и специально делает все плохо. Но напуганный мальчик может только повторять дрожащим голосом «Yes». Далее женщина грозится выволочь сына на улицу на разборки и повесить его. Слышны удары.

На аудио также слышен строгий голос девочки, видимо сестры школьника. По всей видимости, запись разговора ведет именно она.

Аудиозаписью заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева. Она обратилась в МВД республики с просьбой найти эту семью и провести проверку.

По итогам проверки в зависимости от выясненных обстоятельств будут применены меры административного либо уголовного наказания.

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