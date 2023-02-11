Проект якутского всадника Дугуйдана Винокурова победил в престижной премии

Фото: соцсети Дугуйдана Винокурова

Проект якутского коневода Дугуйдана Винокурова «От Полюса холода до Белокаменной» выиграл в номинации «Развитие и продвижение территорий» премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток».

Об этом сообщает постпредство Якутии при президенте РФ,

О конном походе от Оймякона до Москвы написали многие региональные и федеральные СМИ. Всего вышло более 2600 публикаций. После победы на Дальнем Востоке проект вошел в федеральный шорт-лист. Десять проектов-финалистов будут рекомендованы к участию в конкурсе Национальной премии «Серебряный Лучник» без оплаты регистрационного взноса.

Напомним, Дугуйдан Винокуров стал известен по всей России, после того как преодолел на лошадях 11 тысяч километров из Оймякона в Москву. На это у него ушло почти 500 дней. Начал он свой путь в марте 2021 года, а завершил 15 июля 2022 года. Подробнее об этом удивительном путешествии по ссылке.

Главная цель путешествия — популяризация якутской коневодческой культуры и местной породы лошадей, которая славится своей выносливостью, неприхотливостью, устойчивостью к жаре и холоду.

Кстати, Дугуйдан уже готовится к новому экстремальному путешествию из Оймякона в Магаданскую область. Подробнее об этом читайте здесь.

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