В Якутске нашли хозяина собаки, чуть не снявшей скальп с женщины в парке «Урдэл»

Фото: t.me/yakutsk_stolica

В Якутске установлена личность владельца алабая, напавшего на женщину 7 января на территории парка отдыха «Урдэл». Об этом в ходе общегородской планерки 6 февраля сообщил представитель Департамента ветеринарии Якутии.

Напомним, инцидент произошел рождественским утром: крупный белый алабай напал на женщину, ждавшую такси. Массивный пес мертвой хваткой вцепился в свою жертву. Женщину с трудом отбили у агрессора, позже ее госпитализировали. На голове у пострадавшей остались следы огромной пасти, были наложены швы на затылочную область — собака чуть не сняла с нее скальп.

В тот же день пса удалось отловить и передать в пункт передержки животных Якутска. Выяснилось, что собака не была бродячей, на ней имелся ошейник, и глава города дал поручение установить ее собственника.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на человека. Сейчас с владельцем пса будут работать следственные органы.

Хозяйкой алабая оказалась 49-летняя жительница Якутска. Установлено, что животное было чипировано. Сейчас проводится проверка. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по окончанию которой будет принято процессуальное решение.

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