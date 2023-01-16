Глава Якутска призвал найти хозяина алабая, который напал на женщину

Фото: соцсети

Глава Якутска Евгений Григорьев заявил, что необходимо установить и привлечь к ответственности хозяина алабая, который напал на женщину недалеко от комплекса Үрдэл-парк.

Напомним, что рождественским утром, 7 января, на территории парка отдыха «Үрдэл» в Якутске белый алабай напал на женщину, ждавшую такси. Все едва не закончилось ужасной трагедией. Массивный пес мертвой хваткой вцепился в свою жертву. Ей очень повезло, что рядом оказались люди. С огромным трудом им удалось отбить ее у свирепого животного.

Фото: соцсети

– Опубликуйте в социальных сетях, общих группах жильцов фотографии собаки, возможно, её кто-то узнает, – сказал мэр, обращаясь к руководителям Гагаринского и Строительного округов.

Отмечается, что подворовый обход сотрудников Департамента ветеринарии Якутии пока не дают своих результатов в установлении собственника животного.

По статистике, за 2022 год в больницы Якутска обратились 627 граждан с укусами собак. 350 из них были укушены хозяйскими собаками и только 277 – бродячими.

В целом, статистика укусов меньше, чем за 2021 год. Григорьев поручил усилить работу по профилактике самовыгула собак.

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