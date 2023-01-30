В Якутске завели уголовное дело после нападения алабая на женщину в парке «Урдэл»

Тот самый алабай. Фото: t.me/yakutsk_stolica

По факту нападения собаки на человека 7 января на территории парка отдыха «Урдэл» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, чудовищный инцидент произошел рождественским утром, когда женщина ожидала такси на территории парка отдыха «Урдэл». На нее набросился белый алабай и мертвой хваткой вцепился в свою жертву.

На голове женщины остались следы огромной пасти, собака чуть не сняла с нее скальп. Пострадавшую госпитализировали, врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Напавшего пса отловили в тот же день, сейчас он находится в пункте передержки животных. Интересно, что на собаке имелся ошейник, однако хозяева не объявились.

Глава Якутска Евгений Григорьев также заявлял, что надо установить и привлечь к ответственности хозяина алабая. Однако подворовый обход сотрудников Департамента ветеринарии Якутии пока не дал результатов в установлении собственника животного.

В связи с возбуждением уголовного дела хозяин алабая объявлен в розыск. Напомним, у собаки светлый окрас, возраст примерно 2-3 года.

Лиц, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 402713, 402711 и 89841003080.

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