Город разноцветными кишками наружу. Для Якутска разработан мастер-план

Фото: artlebedev.ru

Свое видение развития Якутска предложила дизайн-студия Артемия Лебедева. «КП —Якутия» ознакомилась с мастер-планом для одного из старейших городов Сибири с самыми суровыми погодными условиями на Земле.

Что не так с современным Якутском?

В студии пришли к выводу, что густонаселенные округа (Октябрьский, Строительный, Сайсарский) весьма однообразны и мало насыщены функциональными объектами. Отмечается, что в центре плотность обслуживающей инфраструктуры невысока.

Фото: artlebedev.ru

Жилые районы слабо связаны с центром. Маршрутами, привязанными к транспортным направлениям, пешеходам пользоваться сложно. Кроме того, На периферии выделяются участки, способные стать сильными локальными центрами городской активности.

Добавить ярких красок в серые будни Якутска

Серость КПД-шек и прочее однообразие городской застройки предлагается разбавить яркими красками. Каждому из 9 городских округов подобран цвет, который можно сделать акцентным и использовать в отделке здании, при создании арт-объктов. Так, Гагаринский округ может окраситься в синий, Строительный – в оранжевый, Автодорожный – в розовый, Губинский – в голубой, а Центральный – в бежевый. Подчеркивается, что цвета выбраны на основе исторических особенностей.

Фото: artlebedev.ru

Еще одним элементом, который можно перекрасить – открытые теплосети. Это особенность Якутска, которая удивляет многих гостей региона. За нее столицу республики даже прозвали городом кишками наружу. В студии Артемия Лебедева предлагают сделать трубы отопления и компенсаторы самодостаточными элементами городской среды, которые не портят, а улучшают пространство вокруг, создавая новую городскую особенность.

Это поможет превратить трубы в единый арт-объект, проходящий через весь город. Трубы, проходящие по земле превратить в площадки для отдыха, оборудовав скамейками и лестницами.

Фото: artlebedev.ru

Как Якутску стать лучшим городом на вечной мерзлоте

В основу мастер-плана легла концепция «Путь якута», которая заключается в сохранении местных традиций и обычаев одновременно с внедрением технологий для улучшения качества жизни.

– Якутск будущего — это комфортный для проживания город с развитой экономикой, жители которого делают открытия, реализуют собственные проекты и развивают местную культуру. Ключевым фактором развития в XXI веке становятся коммуникации. Чем активнее люди в крупном городе взаимодействуют между собой, тем сильнее расширяются и модернизируются сферы их деятельности, – сообщается на сайте студии.

Фото: artlebedev.ru

Предлагается развивать город в 3 направлениях: «Лучший город на вечной мерзлоте», «Лаборатория северных технологий» и «Центр человеческого капитала». Достичь мечту главы Якутска Евгения Григорьева, предлагается 100%-ой ликвидацией ветхого жилья, взамен которого стоит ежегодно вводить 300 тысяч новых квадратных метров.

Архитекторы Артемия Лебедева предложили обустроить новый центр города на намывных территориях вдоль реки Лены. Он будет состоять из жилых кварталов, парка и набережной, которые можно будет назвать «Лена-сити».

Якутску нужен зеленый каркас. Для этого требуется заняться благоустройством 16 гектар в Центральном парке, создать 1,5-километровую пешеходную улицу и парк «Олонхо». Также предлагается улучшить экосистему городских каналов с помощью дноуглубительных работ и развивать IT-направление и туризм.

Фото: artlebedev.ru

Дизайн-студия разработала туристический логотип Якутска – сердце, образованное двумя бивнями мамонта. Отмечается, что этот символ обозначает любовь к городу, его истории и природе.

Также урбанисты ставят мэрии и правительству региона несколько более глобальных целей, таких как перевести всех школьников в первую смену, увеличить пассажирооборт, повысить скорость и качество обслуживания грузов и пассажиров и добиться почти полной укомплектованности больниц врачами и ожидаемой продолжительности жизни в 80 лет.

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