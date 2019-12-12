2019-12-12T08:48:13+03:00
Общество

Как будет выглядеть Якутск по дизайн-коду Артемия Лебедева

На создание макетов ушло несколько месяцев
Ольга Донская
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Одной из проблем проспекта стало обилие рекламы.Одной из проблем проспекта стало обилие рекламы.
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В Якутске презентовали дизайн-код проспекта Ленина. В 2022 году к столетнему юбилею республики, центральная улица столицы республики должна существенно измениться.

Презентация прошла в «Точке кипения». На встречу пригласили предпринимателей, собственников помещений по проспекту Ленина, урбанистов и горожан. Дизайн-код несколько месяцев разрабатывала студия российского дизайнера Артемия Лебедева.

- Дизайн-код начинает активно внедряться в российских городах. Коллеги из Москвы представили нам объемный документ в 400 страниц, который станет аналоговой основой для того, чтобы мы сами могли разрабатывать дизайн-код городов и сел республики, — сказала на встрече главный архитектор республики Ирина Алексеева.

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По заказу Центра компетенций по вопросам городской среды LETO «Студия Артемия Лебедева» несколько месяцев разрабатывала дизайн-код для центральной части Якутска.

На примере проспекта Ленина определялись главные особенности нынешней застройки, изучались виды используемых рекламно-информационных носителей и элементов навигации. Предложенные решения для обустройства центральной части Якутска могут в дальнейшем применяться по всему городу. В числе основных проблем проспекта бесконтрольное размещение рекламы, несоблюдение общей цветовой гаммы при оформлении фасадов зданий и создание сильного визуального шума, портящего впечатление от городской архитектуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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