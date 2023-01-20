В поселке Светлый Мирнинского района Якутии восстановлен водовод

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В поселке Светлый Мирнинского района Якутии завершены работы по восстановлению замороженного участка водовода протяженностью 368 метров, сообщает пресс-служба АО «Теплоэнергосервис».

С 19 по 20 января продолжается подача воды с водозабора на водоочистную станцию. По состоянию на 10 часов утра 20 января ведутся работы по контролируемой подаче холодной и горячей воды потребителям поселка. Всего задействовано 28 специалистов, 7 единиц техники энергетиков.

Подача холодной и горячей воды в населенном пункте осуществляется в штатном режиме, ограничений подачи тепла в поселке нет.

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