Энергетики завершают восстановление водовода в мирнинском поселке Светлый

Фото: пресс-служба "Якутскэнерго"

Три сменных бригады вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис» восстанавливают водовод в поселке Светлый, где утром 18 января случилась авария, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».

Специалисты отогревают участок трубопровода с водозабора на водоочистные сооружения, работа которого была нарушена из-за экстремальных холодов. По данным пресс-службы ГУ МЧС России Якутии, из-за аварии под ограничения холодного водоснабжения попало 44 дома, по отоплению ограничений нет.

В восстановлении водовода задействовано 18 человек и 4 единицы техники Вилюйского филиала, в том числе одна передвижная парогенераторная установка. Дополнительно из Ленска в Светлый выехала бригада ООО «ЛПТЭС» в количестве 5 человек. На подвозе воды жителям используется 3 единицы техники, в том числе две автоцистерны МЧС.

Восстановление планируется завершить до конца 18 января, осталось отогреть 20 метров трубы. Газовая котельная поселка запитана по второй технологической ветке водовода и работает в штатном режиме, перерывов теплоснабжения не было. Восстановление подачи холодной и горячей воды населению будет осуществлено в кратчайшие сроки.

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