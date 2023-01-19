В поселке Светлый Мирнинского района Якутии завершены работы по отогреву трубопровода

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

К утру 19 января в поселке Светлый Мирнинского района завершены работы по отогреву трубопровода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Начаты подготовительные работы к проведению опрессовки. По завершению опрессовки планируется заполнение двух емкостей на водоочистном сооружении.

«После очистки воды хлорсодержащим веществом начнется подача воды населению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подача теплоснабжения, электричества и горячей воды идет в штатном режиме. Населению раздают бутилированную питьевую воду, а также подвозят питьевую воду. Всего для аварийно-восстановительных работ от ВФ АО «ТЭС» привлечено 23 человека и 4 единицы техники.

Напомним, что в поселке Светлый Мирнинского района прекратилась подача холодной воды на водоочистные сооружения. Из-за неисправности датчика расхода воды перемерз участок трубопровода холодной воды между котельной и водоочистным сооружением диаметром 325 мм, протяженность перемерзшего участка около 300 метров.

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