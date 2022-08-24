В Якутском горсуде идет суд над блогером Сусанной Рожиной

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В среду, 24 августа, в Якутском городском суде идет рассмотрение дела блогера Сусанны Рожиной, обвиняемой в вымогательстве.

Суд начался в 9:15. Заседание проходит в особом порядке — без исследования доказательств, так как Сусанна раскаялась и активно сотрудничала со следствием.

Напомним, Рожину задержали 9 февраля 2022 года в отеле «Азимут» при передаче ей денег от директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой, у которой блогер их вымогала.

Накануне Уварова обратилась в ФСБ, и вся встреча и передача денег проходили под наблюдением правоохранителей.

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