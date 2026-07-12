Трое погибли, один исчез: водолазы нашли тело третьего из пропавших мужчин при крушении лодки на Алдане

Тело третьего мужчины нашли в 20 километрах от места крушения лодки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия на реке Алдан в Якутии уже унесла три жизни. 12 июля в 16:25 водолазы Службы спасения республики обнаружили тело третьего мужчины из компании, чья лодка перевернулась 9 июля. Судьба еще одного пропавшего до сих пор остается неизвестной. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Тело третьего мужчины нашли в 20 километрах ниже по течению от места крушения лодки. Поиски вели с помощью гидролокатора бокового обзора - прибор прощупывал дно, где водолазы были бессильны. Погибший оказался одним из четверых мужчин, судьба которых оставалась неизвестной с вечера 9 июля.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ

Напомним хронологию трагедии. Все случилось 9 июля около 19:00. Пятеро мужчин на моторной лодке вышли из села Угоян. В 25 километрах от населенного пункта судно перевернулось и начало тонуть.

Выжить удалось только одному - 32-летнему жителю села Хатыстыр. Он добрался до берега, потерял сознание, а очнувшись, уже не увидел товарищей. На попутной машине мужчина доехал до села и поднял тревогу.

Уже 10 июля тела двух погибших обнаружили их собственные родственники. Именно они извлекли мужчин из воды. В тот же день к поискам подключились четверо водолазов Службы спасения Якутии и сотрудники ГИМС МЧС.

ЧТО СЕЙЧАС

Поиски не останавливаются. Водолазы продолжают обследовать дно Алдана - теперь им осталось найти последнего, четвертого мужчину. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем смерть более двух лиц. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Жителей Якутии в очередной раз просят не выходить на воду в темное время суток и не пренебрегать погодными условиями.

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