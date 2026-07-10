Из реки Алдан достали тела двух мужчин, поиски продолжаются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алданском районе Якутии продолжаются поиски людей, пропавших после опрокидывания лодки на реке Алдан. Из воды уже извлекли тела двух мужчин. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Напомним, трагедия произошла 9 июля примерно в 25 километрах выше села Угоян. Лодка «Обь», на борту которой находились пять человек, перевернулась. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег, еще четверо числились пропавшими без вести.

Утром 10 июля к месту происшествия прибыли водолазы Службы спасения Якутии. В 12:36 родственники обнаружили на дне реки тела двух мужчин. Спустя почти час спасатели подняли их на поверхность, после чего погибшие были опознаны.

Для продолжения поисковой операции направлен дополнительный экипаж Службы спасения на моторной лодке. Спасатели продолжают искать еще двух пропавших мужчин.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru