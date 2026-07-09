Один выбрался, четверо пропали: Что произошло на реке Алдан в Якутии 9 июля 2026 года. Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 9 июля в экстренные службы Якутии поступило тревожное сообщение о чрезвычайном происшествии на реке Алдан. Сигнал был зафиксирован в 16:37. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Лодка с людьми опрокинулась на реке Алдан в Якутии 9 июля 2026 года: что произошло

По предварительным данным, примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян, перевернулась моторная лодка марки «Обь». Судно, предположительно, следовало по маршруту между отдаленными населенными пунктами, однако точные обстоятельства и цели поездки в настоящий момент выясняются.

Пострадавшие, погибшие и пропавшие после опрокидывания лодки с людьми на реке Алдан в Якутии 9 июля 2026 года

На момент происшествия в лодке находились пять человек. Одному из них, как сообщил руководитель Алданского поисково-спасательного отряда, удалось самостоятельно выбраться на берег. Мужчина, имя которого пока не разглашается, не пострадал и уже дает показания спасателям и оперативным службам, чтобы восстановить хронологию событий.

Судьба остальных четверых пассажиров остается неизвестной. Их возраст, имена и место жительства устанавливаются.

Операция по поиску пропавших была развернута незамедлительно после поступления сигнала о происшествии. Уже задействованы две моторные лодки из поселка Хатыстыр и две из поселка Угоян. На место выдвинуты опытные спасатели, которые знакомы с местностью.

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На данный момент участниками поисков уже обнаружены личные вещи, которые, предположительно, могли принадлежать пассажирам перевернувшейся лодки. Все предметы зафиксированы и переданы следователям для дальнейшей идентификации.

Спасательная операция продолжается. Учитывая, что с момента происшествия прошло уже несколько часов, а темнеет в этих широтах поздно, у спасателей есть небольшой запас светлого времени для активных действий.

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