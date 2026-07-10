Поиски четверых мужчин, пропавших на реке Алдан, продолжаются Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Поиски четверых пропавших на реке Алдан в Якутии продолжаются. Сегодня, 10 июля, в 05:42 утра на место трагедии выехали четыре водолаза для обследования дна. Спасатели ищут мужчин, которые пропали после крушения моторной лодки вечером 9 июля. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА РЕКЕ АЛДАН 9 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

Трагедия произошла 9 июля около 19:00. Пятеро мужчин вышли на моторной лодке из села Угоян. В пути у плавсредства заглох двигатель, и корпус начал быстро заполняться водой. Когда лодка начала тонуть, все пассажиры прыгнули за борт и попытались доплыть до берега.

Единственным, кому удалось спастись, оказался 34-летний житель села Хатыстыр. Мужчина смог выбраться на сушу, но от пережитого потерял сознание. Когда он пришел в себя, товарищей рядом не было. На попутной машине спасшийся добрался до Хатыстыра, где вышел на связь и дал показания следователям. По его словам, все четверо плыли к берегу, но где они сейчас - неизвестно.

ПОИСКИ МУЖЧИН НА РЕКЕ АЛДАН 10 ИЮЛЯ 2026: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Затонувшую лодку уже нашли. Сейчас акваторию прочесывают силы администрации села Угоян и местные жители на двух лодках. На месте работают полицейские (участковый и оперативный эксперт), а также представители Следственного комитета.

Кроме водолазов, которые уже выехали на место, к поискам готовятся подключить специалистов ГИМС МЧС России и дополнительные группы спасателей. Техникой руководит старшина Белин А.А.

Так как есть вероятность гибели людей на воде, следственный комитет открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Транспортная прокуратура взяла расследование на контроль.

Информация о ходе поисков уточняется.

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