«Дорога тоска, сидите дома». На автодороге «Амга» в Якутии опять застряли машины

На автодорогу «Амга» сейчас лучше не соваться. Фото: скриншот видео

В Мегино-Кангаласском районе Якутии на автомобильной дороге «Амга» застряли машины.

Видео стоящих в грязи автомобилей, в том числе большегрузных, распространились в воскресенье, 24 сентября, в сети. Его можно посмотреть по ссылке на нашем телеграм-канале.

«В Мегино-Кангаласском районе между селами Майя и Нахара опять с дорогой все. Главы двух районов договорились бы как-нибудь между собой и сделали дорогу, было бы здорово. А то постоянно мучимся. Очень много машин стоит, — говорит мужчина за кадром. — Дорога тоска, не ездите, сидите дома. Тоска. Все, заблокировали дорогу. И как нам теперь доехать до дома?».

Напомним, эти летом на данной дороге связь прерывалась очень часто. Из-за дождей большегрузы застревали в грязи, перекрыв дорогу остальным участникам движения. Люди сидели не один день.

Застревали участники Ысыаха Олонхо, направлявшиеся в Оймяконский район. Отменяли сплавы по реке Амга.

Дорожники привлекали экскаватор и бульдозер, чтобы открыть проезд. Но через какое-то время все повторялось.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев обещал, что дорогу «Амга» приведут в порядок к 2026 году. Работы начнутся в 2024 году.

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