Дорогу «Амга» начнут приводить в порядок в 2024 году

Фото: Минтранс Якутии

Автомобильная дорога «Амга» будет приведена в нормативное состояние в период с 2024 по 2026 годы. Об этом в Амгинском улусе в ходе рабочей поездки сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

– Убежден, что наши дорожники отнесутся ответственно и качественно выполнят все работы в установленные сроки. К концу 2026 года не только жители Амгинского улуса, но и жители Мегино-Кангаласского, Усть-Майского смогут ездить по хорошей дороге.

К 2027 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Якутии планируется привести в нормативное состояние 1 465,3 км автомобильных дорог регионального значения.

13 июля из-за дождей на трассе «Амга» проезд был заблокирован застрявшими грузовыми автомобилями. Обильные осадки превратили проезжую часть в грязевое месиво. В ночь на 13 июля два большегруза не смогли преодолеть это препятствие на 94-95 километре в районе границ Мегино-Кангаласского и Амгинского районов.

Ранее также на этой автодороге образовалась массовая пробка из участников Ысыаха Олонхо. Устранить пучины на трассе было поручено до 10 июля. Для этого вводилось ограничение по весогабаритным параметрам, которое действует до сих пор. Но, несмотря на запрет, дальнобойщики отправились в рейс на свой страх и риск.

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