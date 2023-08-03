Дорожники вытащили два застрявших грузовика на автодороге «Амга»

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Дорожники обеспечили проезд по автодороге «Амга», сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Инцидент произошел 1 августа на 93 км дороги. В результате обильных осадков там застряли два грузовика, перекрыв дорогу для других участников дорожного движения. Водители большегрузов не соблюдали норматив нагрузки и двигались с перегрузом.

Усилиями дорожников с привлечением тяжелой техники (экскаватора и бульдозера) проезд для легковых автомобилей был открыт к вечеру того же дня. Подрядчик ООО «МКАД» 2 августа приступил к ликвидации пучин после того, как водитель застрявшего грузовика согласился отбуксировать свой транспорт.

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