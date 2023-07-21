В Якутии на автодороге «Амга» из-за большегрузов деформировалась дорожная одежда

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

На 60 км региональной автомобильной дороги «Амга» произошла деформация дорожной одежды, возникшая под действием транспортных нагрузок, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Несмотря на установленное ограничение по массе автотранспорта, водители грузовых автомобилей продолжают нарушать установленные требования сохранности автодорог.

Напомним, с 9 июля на автодороге «Амга» с 38 по 198 км действует временное ограничение для движения автотранспортных средств свыше 10 тонн. Требование по массе автомобиля установлено для сохранности автомобильных дорог и недопущения деформации дорожного полотна большегрузной техникой в период проведения ремонтных работ на переувлажненных участках региональной автодороги.

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