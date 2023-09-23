В Приамурье виновника ДТП с шестью погибшими якутянками задержали в больнице

Водитель «Тойоты» совершил столкновение с грузовым автомобилем, ехавшим по встречке, а также с грузовым автомобилем, поворачивающим налево. Фото: МВД по Амурской области

Полиция задержала водителя Анатолия С., который был за рулем автомобиля «Toyota Lite Ace Noah», попавшего в страшное ДТП в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

– Он задержан, опрошен в качестве подозреваемого. Возле палаты дежурят сотрудники полиции. Обвинение сегодня планируют предъявить, – уточнила собеседница агентства.

Сейчас водитель находится в Сковородинской больнице, его состояние стабильное, он может говорить. Он также уроженец Якутии. Его жена погибла в этой аварии. Заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Издание «Порт Амур» со ссылкой на СУ СК РФ по Амурской области, уточняет, что задержание носит формальный характер, а мера пресечения в рамках расследования уголовного дела пока не определена.

Напомним, 20 сентября ночью на федеральной трассе «Лена» в районе Сковородино Амурской области произошла авария с участием микроавтобуса и двух грузовиков. В результате пострадало семь пассажиров микроавтобуса, шесть женщин погибли, водитель доставлен в больницу с увечьями средней тяжести.

Все погибшие – жительницы Якутии. Двое являлись жителями поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, двое – сел Сатагай и Кирово Вилюйского района, еще двое – села Дебдиргэ Таттинского района. Их тела сейчас находятся в морге города Скоровородино.

Галва Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования и поручил правительству республики оказать материальную и иную помощь семьям погибших. Власти региона выплатят по 300 тысяч рублей семьям погибших. Также отдельные выплаты будут от Мегино-Кангаласского, Таттинского и Вилюйского районов.

Часть родственников уже выехала в Сковородино своим ходом, а часть выезжает сегодня в сопровождении специалистов, в том числе психолога и спасателей. После опознания и судебно-медицинской экспертизы тела погибших будут доставлены на родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шестеро якутянок погибло в ужасной аварии в Амурской области (подробнее)

Стало известно, из каких сел были якутянки, погибшие в ДТП в Амурской области (подробнее)

Семьям погибших якутянок в ДТП в Амурской области выплатят по 300 тысяч (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.