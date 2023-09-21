Шестеро якутянок погибло в ужасной аварии в Амурской области

Пятеро женщин погибло на месте, а одна скончалась уже в больнице. Фото: МВД по Амурской области

20 сентября ночью в районе 22:00 на 8 км автодороги «Лена» в Сковородинском муниципальном округе Амурской области произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота Лит Айс Ноах» и двумя автомобилями «Вольво» (грузовой самосвал и грузовой тягач). Об этом сообщает МВД региона.

По предварительной информации водитель «Тойоты» совершил столкновение с грузовым автомобилем, ехавшим по встречной полосе, а также грузовым автомобилем, поворачивающим налево.

В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля «Тойота Лит Айс Ноах», его водитель доставлен в медицинское учреждение. Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как пишет Amur.life, спасатели из Сковородина первыми прибыли на место ДТП, в котором погибли шесть человек. Они деблокировали и извлекли пятерых погибших пассажиров. Пострадавших водителя и еще одного пассажира передали врачам скорой помощи. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Издание со ссылкой на МВД России по Амурской области пишет, что все погибшие – жительницы Якутии, 1978, 1963, 1989 и двое 1956 года рождения. Все пятеро погибли на месте. Шестая женщина 1959 года рождения скончалась позже, уже в больнице.

Автомобиль, попавший в аварию, был с якутскими номерами – 14. Он направлялся из Якутии в Улан-Удэ.

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