Стало известно, из каких сел были якутянки, погибшие в ДТП в Амурской области

Автомобиль, в котором находились погибшие, ехал из Якутии в Улан-Удэ. Фото: МВД по Амурской области

Власти Якутии окажут помощь семьям погибших в аварии в Амурской области, сообщает в своем телеграм-канале первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников.

ДТП унесло жизнь шестерых жительниц республики. Среди погибших — жительницы поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, сел Сатагай и Кирово Вилюйского района и села Дебдирге Таттинского района.

Напомним, страшное ДТП произошло ночью, 20 сентября, в районе 22:00 на 8 км автодороги «Лена» в Сковородинском муниципальном округе Амурской области. Минивэн, в котором находились женщины, столкнулся с грузовым автомобилем, ехавшим по встречке, а затем с грузовым автомобилем, поворачивающим налево.

По поручению главы республики Айсена Николаева зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников провел совещание, ключевыми моментами которого стали организация централизованного выезда родственников в Сковородино для опознания тел, перевозка погибших на их родину и оказание материальной помощи семьям, которых постигла утрата.

«Конечно, ничего уже не вернет наших землячек. И слова никакие не утешат родных. Тем не менее мы постараемся сделать все, чтобы не оставить людей один на один с бедой», — высказался Садовников.

Глава республики Айсен Николаев также выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь их семьям.

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